شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن جيهان نصر زوجة سعود الشربتلي بعد عودتها للظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 21 عاما مضت على اعتزال الفنانة جيهان نصر، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودى "سعود الشربتلي"، وخلال سنوات اعتزالها لم تظهر على الساحة غيرمرتين، أول مرة كانت فى شهر فبراير العام الماضى، وثانى مرة الجمعة الماضية حيث حرصت جيهان نصر على حضور عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بمسرح فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها، وبمجرد ظهورجيهان نصر يتم تداول صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدرها تريند جوجل، لذلك نقدم لكم 8 معلومات عن جيهان نصر.

1 ولدت جيهان نصر مايو 1972

2 حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال بدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات.

3 وبعد الإعلانات اتجهت إلى التلفزيون وقدمت لعديد من الأدوار والبطولات

4 شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات

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5 وقدمت الفنانة جيهان نصر طوال مسيرتها ما يقارب من 60 عملا فنيا ومن أشهر أعمالها التلفزيونية "المال والبنون 2" ، "من الذي لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"،

6 وفي السينما قدمت عدد من الأفلام منها الكيت كات، والحب فى طابا، والبحث عن توت عنخ آمون، و لعبة الإنتقام و زوجة رجل مهم.

7 كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها "أنا والنظام وهواك" ، و"المحظوظ وأنا"، بالإضافة تقديمها فوازير "الحلو مايكملش".

8 وفى عام 1997 تزوجت جيهان نصر من رجل الأعمال السعودى سعود الشربتلي و اعتزلت الفن غي نفس العام، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.