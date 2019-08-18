يارا تشارك جمهورها بأحدث صورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت المطربة يارا جمهورها بصور لها وهي تستمتع بأجواء الصيف، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت يارا خلال الصور بإطلالة كاجوال جذابة ومرتدية ملابس صيفية أنيقة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وعلقت على الصور قائلة: "جميلة هي الحياة عندما نكون صادقين فيها وكلّ منّا يتنافس في صناعة الفرح للآخر.. يومكم جميل وفَرِح أصدقائي".
يُذكر أن أخر أغاني يارا، هي أغنية "مليت" والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبدالحفيظ دوزي، من ألحان دي جي يوسف، وكلمات عبدالقادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبري.
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