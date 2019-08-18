محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الممثل التركي جان يامان، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بفيديو ضم للعشرات من جمهوره في إيطاليا، أثناء تواجده لقضاء عطلته الصيفية في "نابولي".
وظهر الجمهور في الفيديو يهتفون باسم جان، أثناء وقوفهم أمام الفندق الذي يتواجد فيه، بينما حرص هو على تسجيل اللحظة، وكتب في تعليقه على الفيديو باللغة الإيطالية "شكراً جزيلاً على هذا المودة.. أنا فخور جدًا بهذا الحب.. أن تكون معروفًا جيدًا في إيطاليا أمر يجعلني سعيدًا جدًا".
جدير بالذكر أن جان يامان انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسله "الطائر المبكر"، والذي عُرضت حلقته الأخيرة على إحدى القنوات التركية قبل عيد الأضحى المبارك، وشاركته البطولة الممثلة التركية ديميت أوزدمير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الجمهور يهتف باسم بطل "الطائر المبكر" بإيطاليا.. والأخير يوجه لهم رسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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