حفيدة فاروق الفيشاوي: "أتمنى لو كنت هنا لتكون أبا لي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي وحفيدة النجم الراحل فاروق الفيشاوي عن شعورها بالحزن الذي لم يفارقها منذ رحيل جدها، مؤكدة اشتياقها له.
ونشرت لينا صورة للراحل فاروق الفيشاوي عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "افتقدك".
كما نشرت بعدها بساعات على "الاستوري": "أنا حزينة، أتمنى لو كنت هنا لتكون أبا لي".
يُذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا 25 يوليو الماضي، عقب دخوله غيبوبة كبدية، عن عمر ناهزالـ 67 عامًا، بعد معناة مع مرض السرطان.
وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلمًا سينمائيًا و71 مسلسلًا و14 مسرحية.
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