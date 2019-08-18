في 10 أيام.. إيرادات "ولاد رزق2" تقترب من 58 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي تم طرحه قبل 10 أيام في دور العرض السينمائي، على بقائه بصدارة شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام المتنافسة على إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم أمس السبت 17 أغسطس، إيراد قُدر بـ3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا، ليمثل تراجع كبير في إيراداته يصل لـ2 مليون عن أخر إيراد حققه أول أمس والذي تجاوز 5 ملايين، وبلغ إجمالي ما حققه 57 مليونًا و827 ألفًا و113 جنيهًا.

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.