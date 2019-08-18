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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعربت الفنانة الشابة سارة الشامي عن سعادتها، بوصول عدد متابعيها إلى 2 مليون متابع، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت سارة صورة جديدة لها، وعلقت: "2مليون شكراً لعيلتي الكبيرة، ٢ مليون شكراً لكل شخص بياخد من وقته شوية يكتبلي كومنت حلو أو مسچ يدعمني فيها، شكراً جداً جداً قلوب كتيرة جداً".
يُذكر أن سارة الشامي تستعد حاليا للبدء في تصوير فيلمها الجديد "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول متابعيها لـ2 مليون.. سارة الشامي: "شكرًا عيلتي الكبيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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