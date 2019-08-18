تراند اليوم : صورة| أول ظهور لـ "أحمد الفيشاوي" بعد حبسه...

شارك الممثل أحمد الفيشاوي، جمهوره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صور جديدة له برفقة زوجته ندى كامل، والفنانة غادة عبد الرازق، ظهروا خلالها على متن طائرة في أثناء عودتهم إلى القاهرة.

جاء ذلك في أول ظهور له، عقب صدور الحكم بحبسه شهر، لعدم سداد نفقة ابنته "لينا".



وعلق "الفيشاوي"، على الصور قائلاً: "في طريقي إلى مصر، وأوعدكوا بالعمل أكثر 10 مرات من ذي قبل، كي أحافظ على تراث والدي".

وأضاف: "تدعمني زوجتي وهذا شعور قوي"، متابعًا: "شوفوا الصورة اللي على الشمال عشان تعرفوا أنا قابلت مين في الطيارة".

كانت محكمة أسرة الخليفة قضت أمس بحبس الفيشاوي، شهرًا، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي.

وقال محامي الحناوي، في دعواه إن الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ234 ألفا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.