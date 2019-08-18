تراند اليوم : تعليق صادم لابنة أحمد الفيشاوي بعد أن تسببت في حبسه...

بكلمات مؤثرة وبريئة عاتبت الطفلة "لينا" ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي والدها، وذلك بعد الحكم النهائي بحبسه لامتناعه عن سداد نفقتها.
وكتبت لينا أحمد الفيشاوي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أنا حزينة كنت أتمنى أن تكون متواجد دائمًا لأجلي مثل أي أب لابنته".
وكانت أصدرت محكمة أسرة الخليفة أمس السبت 17 أغسطس، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، وذلك لإمتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي"، والمقدرة بـ 235 ألف جنيه.
وكان شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن هند الحناوي، قد أقام الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوى؛ لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ 234 ألفا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورود التحريات التي تثبت قدرته على الدفع.
وأكد شعبان سعيد المحامى، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى" نهائي وفي حال القبض عليه يكون معرضا للحبس ما لم يسدد قيمة النفقة.