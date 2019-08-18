فن ومشاهير

الجمعة.. حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بمهرجان القلعة

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تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، لحفلها الموسيقي بصحبة فرقتها، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلي أن نسمة قدمت

عددًا من الحفلات الجماعية والمنفردة في كل محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب تقديمها للبرنامج الموسيقي "أوبرا شو" الذى يدور عن عروض الأوبرا المختلفة، وبرنامج "ليلتكم طرب" الذى يدور حول الموسيقى العربية.
جدير بالذكر أن نسمة عبدالعزيز عازفة موسيقية مصرية، تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار، والتحقت بفرقة عمر خيرت، ثم بدأت في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة، منها: "تيكو تيكو" و"فوجا".
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