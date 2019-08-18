تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، لحفلها الموسيقي بصحبة فرقتها، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلي أن نسمة قدمت
جدير بالذكر أن نسمة عبدالعزيز عازفة موسيقية مصرية، تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار، والتحقت بفرقة عمر خيرت، ثم بدأت في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة، منها: "تيكو تيكو" و"فوجا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بمهرجان القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.