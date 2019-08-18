بالفيديو.. ماز يطرح أولى تجاربه الغنائية "معلش"

طرح الفنان الشاب ماز، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "معلش" وهي نوع مختلف من الأغاني تتحدث عن إفيه كلمة "معلش" بشكل فكاهي التي يرددها

كثير من الناس.

يشار إلى أن أغنية "معلش" تعتبر التجربة الغنائية الأولي لـ ماز بعد توزيعه لعدد كبير

من الأغاني منهم الورد البلدي لأصالة.

يذكر أن الأغنية كلمات محمود أبو زيد وماذ، الحان وتوزيع ماذ Maz مكس و ماستر : Latino، إنتاج شركة Seven Pictures إخراج محمد عمار، سوشيال ميديا Trio