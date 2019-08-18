الليلة.. "أمر تكليف" على مسرح قصر ثقافة سوهاج

يقام مساء اليوم، الأحد، عرض "أمر تكليف" على مسرح قصر ثقافة سوهاج، وذلك في تمام التاسعة مساء.
ويشار إلى أن العرض تدور أحداث حول "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورجطارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب؛ كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.
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