شاهد.. حلا الترك بالكوفية الفلسطينية!

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 12:18 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مجموعة صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها في الاردن حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وظهرت حلا الترك بالكوفية الفلسطينية في الصور التي امتازت بأنها بالابيض والاسود دون ان تكشف ان كانت هذه الصور تحضيرا لعمل فني جديد.