شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للثقافة الإسلامية" يطلق برنامج فعاليات شاملة والان مع التفاصيل
كشف مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، السبت، عن تفاصيل برنامج فعالياته خلال النصف الثاني من عام 2019، والتي تشمل باقة من الفعاليات المتنوعة.
وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، حرص المركز على تنويع برامجه لتشمل محاضرات ودروس ودورات تعليمية وندوات وورش عمل، بالإضافة إلى مسابقات تفاعلية وإصدار مطبوعات متخصصة، بحسب بيان صحفي للمركز.
وأكدت مديرة إدارة المركز، هند لوتاه، حرص المركز على التفاعل الإيجابي مع مختلف المناسبات الدينية والوطنية والعالمية، وسعيه لمد جسور التواصل الحضاري ونشر الثقافة الإسلامية بين مختلف الجاليات المقيمة في الإمارة.
وقالت لوتاه: "توفر المناسبات الوطنية والدينية والعالمية فرصة هامة تمكننا من نشر الوعي حول الثقافة الإسلامية والإماراتية بين كافية المقيمين في دبي على اختلاف خلفياتهم الدينية والحضارية، وهو الأمر الذي نسعى لتعزيزه عبر تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة".
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