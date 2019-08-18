‏تايكا وايتيتي يتحدث للمرة الأولى عن فيلمه المنتظر "جوجو الأرنب"

تحدث المخرج العالمي الشهير ‏تايكا وايتيتي لأول مرة عن فيلمه المنتظر "‎"Jojo Rabbit قائلا: "تحدثنا مع كثير من الممثلين من أجل لعب دور هتلر في الفيلم جميعهم كانوا خائفين للغاية".

‏وفي ذات السياق انتشرت بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة ديزني متخوفة من الفيلم بسبب موضوعه غير المعتاد والذي قد يتسبب في نفور بعضًا من محبي ديزني الأساسيين.



تدور أحداث الفيلم حول صبي ألماني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حليفه الوحيد هو صديقه الوهمي هتلر، ويكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبئ صبيا يهوديا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده.

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يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم تايكا وايتيتي وسكارليت جوهانسون ورومان جريفين دافين وريبيل ويلسون وألفي الين وستيفن ميرشانت وسام روكيل وغيرهم، وقام بإخراج وكتابة سيناريو الفيلم المخرج العالمي تايكا واتيتي.

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