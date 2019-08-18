كارلا حداد تفقد والدتها وتؤكد "لن أنسى أبداً هذا الرقم"

توفيت اليوم والدة الإعلاميّة كارلا حداد. ونعت كارلا والدتها عبر حساباتها على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت حداد صورة لباب غرفة والدتها الراحلة في مستشفى القديس جاورجيوس، وكتبت عليها "لن أنسى أبداً هذا الرقم". وتابعت كارلا حداد قائلةً: "الله يرحمك يا أمي". قد يهمك ايضاً: كارلا حداد تنشر صورة مع زوجها على موقع "إنستغرام" شمس تثير الجدل بتعليقها على موقع التواصل الإجتماعي

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