محمد عبده في القاهرة خلال أيام بعد انتشار شائعة وفاته

يستعدّ فنان العرب محمد عبده للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس/ آب الجاري.

طالت محمد عبده شائعات بشأن حالته الصحية خلال الأيام الماضية لكنه أكد إنه بصحة جيدة.

آخر أعمال محمد عبده، الفنية ألبوم «يا غافية قومي» الذي طرحه في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر "يوتيوب".

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جاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «يا غافية قومي» في صدارة ترتيب الأكثر مشاهدة بين باقي الأغاني برصيد 53 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «أنا من أكون» في المركز الثاني برصيد 49 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم 10 أغان، وهي: «وين الدليل، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومي، تساوت، مريت، أنا سمعت اسمك، تذكرين، كتبت لك خط».

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