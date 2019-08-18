أصالة توجه رسالة إلى جمهورها عبر منصة "انستغرام" عن "الشهامة والأمانة"

وجهت الفنانة والمطربة أصالة نصرى رسالة لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام"، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة "الشهامة صفة إنسانية يتمتع بها أصحاب القلوب الطيبة والأرواح النقية وهى الزينة الحقيقية للملامح فالشهم رجلا كان اوسيدة عشرتهم طيبة ومجالستهم لطيفة وممتعه حتى في خصامهم حلاوة لانهم يحبون الحياة والناس اكثر واقل ولكن لايعرفون الكراهية الشهامة هى الامانة والكرم والخلق الطيب ندعو الله ان لايخلى حياتنا منهم".

وتطرح أصالة نصري، ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

وتخوض أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" ، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.

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