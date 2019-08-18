محكمة مصرية تُعاقب أحمد الفيشاوي بالسجن شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته

القاهرة - لايف ستايل
عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان أحمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى امام المحكمة تقاضى فيها مطلقها احمد الفيشاوى، حيث قال شعبان سعيد محامى لينا ابنة احمد الفيشاوى انه اقام دعوى عن هند الحناوى مطلقة احمد الفيشاوى امام المحكمة يطالب فيه بدفع مبلغ 234 الف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع احمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.
واضاف سعيد فى تصريحات ان حكم حبس الفنان احمد الفيشاوى نهائى اما الدفع او الحبس، حيث يذكر أن لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوى لم تستطع حضور جنازة جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بسبب دراستها فى لندن وتواجدها مع والدتها.
ويذكر ان الفنان احمد الفيشاوى والد لينا اقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.
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وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.
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