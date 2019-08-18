شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستأنف تصوير فيلمه "لص بغداد" الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف التصوير لقضاء أجازة العيد، وسفر محمد امام للخارج مع عائلته، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، وتبحث "سينرجى فيلمز" المنتجة للعمل عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، عقب استبعاد دولة "تايلاند" من التصوير.

وفى سياق متصل، أنتهى فريق العمل من تصوير عدة مشاهد داخل "نايت كلوب" جمعت بين إمام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل فى الزمالك، وأنتهت أسرة الفيلم من تصوير نصف مشاهد العمل حتى الأن .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.