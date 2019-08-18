شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2" أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية مرشح لـ 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح صناع السينما والوسط الفنى فيلم "الفيل الازرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، لوصول ايراداته إلى 100 مليون جنيه خلال إنتهاء شهر أغسطس الجارى، ليصبح أول فيلم مصرى فى تاريخ السينما يصل لهذا الرقم، حيث بلغت إجمالى ايراداته حتى الأن 78 مليوناً و200 ألف جينه فى غضون 24 يوم عرض فى شباك التذاكر، وجاء ترشيح "الفيل الازرق 2" بناء على جودة الصورة والتقنية الحديثة التى ظهر من خلالها الفيلم، فضلا عن أداء الممثلين والديكورات والملابس والمشهد المؤثرة خلال أحداثه.

وكانت شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة للعمل، قد لبت نداء الجماهير وطرحت نسخ إضافية للفيلم بتقنية 4 D ، بدءا من اليوم السبت الماضى، الذى لاقى نجاحاً ساحقاً فى دور العرض السينمائى.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".