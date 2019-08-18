منتج "الهرم الرابع" يكشف عن إنتاج جزء ثانٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
كشف سيف عريبي منتج فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم، عن إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم.
ونشر "عريبي" بوستر مبدئي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا".
يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا جيدًا، وتم إنتاجه عام 2016.
الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغظ.
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