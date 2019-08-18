أحمد بدير "خواجة غامض" في "شارع حسن الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

يواصل الفنان أحمد بدير تصوير مشاهده بفيلم "شارع حسن الرفاعي"، ومن المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم قريبا.

وقال بدير إنه يجسد شخصية تدعى "الخواجة"، الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعي، وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم بهذا المكان.

وأضاف بدير أن أحداث العمل تدور في إطار تشويقى واجتماعي، من خلال عدة أسرار، وتتضح مع كثرة المفاجآت.

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وأضاف بدير أنه لم يتردد على الموافقة والرغبة في العمل مع هذا الجيل من الشباب، خاصة بعد اتفاقه مع المخرج مؤمن نور ومعرفته السابقة له وثقته به.

وأشار بدير إلى أن العمل له قصه هادفة بناءة تجذب شباب الجيل الحالي، لمعايشة الكثير منهم لهذه الأحداث في الوقت الحالي.

وجدير بالذكر بأن فيلم "شارع حسن الرفاعي " بطولة سوسن بدر ومجموعة من الوجوه الجديدة منهم: محمود عبد الخالق، منار حمدي، إسلام سيمو، هاجر العدوي، مريم حسن، أحمد رجب، محمود مدحت، وهو من إنتاج شركة MK production ومن تأليف وإخراج مؤمن نور.