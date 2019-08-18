محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعاد الفنان أحمد داوود، عبر حسابه على "تويتر"، نشر فيديو يضم مشاهد مسربة من أحدث أفلامه "ولاد رزق 2"، كان قد صوره أحد متابعيه من داخل دور العرض. وعلق داوود على الفيديو: "ما ينفعش تصور من السينما.. عيب".
يذكر أنه قد تم تسريب نسخة من فيلم "ولاد رزق2" أمس على عدد من المواقع المتخصصة في عرض الأفلام، وذلك بعد أيام قليلة من تسريب نسخة لفيلم "خيال ماَتة" للنجم أحمد حلمي.
"ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريبه مشاهد من "ولاد رزق 2".. أحمد داوود يوجه رسالة لأحد متابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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