تراند اليوم : حبس الفنان أحمد الفيشاوي.. تعرف على السبب

قضت محكمة مصرية بحبس الفنان أحمد الفيشاوي شهراً، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"، البالغ قيمتها 235 ألف جنيه مصري، وذلك في الدعوي التي أقامتها طليقته هند الحناوي التي تحمل رقم 86 لعام 2019 أسرة.
وقال محامي طليقة الفيشاوي، شعبان سعيد، في تصريحات صحفية، إن موكلته اضطرت إلى اللجوء للقضاء بعد امتناع طليقها عن سداد النفقة المُحددة قانوناً، مضيفاً أن الحكم نهائي ولا يمكن العدول عنه إلا حال سداد الفيشاوي لقيمة النفقة كاملة.
يذكر أن أحمد الفيشاوي يعيش حالة حداد على وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان.