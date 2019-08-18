رحلة شيماء علي تتحول لمأساة بعد تعرضها للحرق.. شاهدوا إصابتها المؤلمة

تعرضت الفنانة شيماء علي لحروق مؤلمة في اليد والوجه في عطلتها الصيفية، كشفت عنها من خلال لقطات مقربة عرضتها عبر حسابها على سناب شات.

وقالت شيماء علي أن بسبب رغبتها في إعداد بان كيك تعرضت للحرق في اليد والوجه، لتستعرض لمتابعيها على سناب شات آثار الحروق، التي ألمت بها من جراء الموقف الصعب.

وأوضحت شيماء علي أن سبب تعرضها للحرق أثناء طهي البان كيك، هو وضعها كمية كبيرة من الزيت، على الرغم من أنها تعرف معلومة أن إعداد هذه الحلوى تحديداً لا يحتاج لوضع زيت غزير، إلا أنها للأسف سقطت منها سهواً وقت التنفيذ.

وأضافت شيماء علي أنها اشترت عبوة جاهزة الإعداد للبان كيك، وكان كل ما عليها هو إضافة حليب وبيضة على المكونات، وعندما ترجمت طريقة التحضير المدونة على العلبة وجدت مكتوب أنه يجب تسخين الزيت لمدة دقيقة، ولكن المأساة وقعت عندما وضعت المزيج في الزيت، فحدث تناثر للزيت الساخن تسبب في حرق يديها وأجزاء من وجهها.

تابعت شيماء علي سرد تفاصيل تعرضها للحرق خلال رحلتها الصيفية، بأنها للأسف لم تحضر معها في سفرتها أي أدوية لمعالجة الحروق، ولكنها اشترت كريمين وتضعهما على الإصابة على أمل أن تشفى ولا يترك أي آثر على جسمها.