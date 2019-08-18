شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون رامى جمال مع الشاعر أحمد المالكى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشاعر أحمد المالكى من تسجيل 4 أغنيات من ألبوم المطرب رامى جمال الجديد الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
المالكى قال لـ"الخليج 365" إن الأغانى تحمل طابع منوعات ورومانسية ودراما، الأولى والثانية والثالثة من ألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، واتمنى الأغنيات تنال إعجاب جمهور عند وقت طرح الألبوم.
من ناحية أخرى شارك المالكى مع رامى بأغنية "بحاول أنساكى"بألبومه الأخير، والتى تصدرت يوتيوب، وهى من تأليفه وألحان محمد وزيرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين.
يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكى ألبوم المطربة أنغام والتى يحمل اسم "حالة خاصة جدا"، حيث شارك فيه بأغنيتين وهما "مطمنة" من ألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد إبراهيم وأغنية "بقول نسياك" من توزيع شريف فايد وألحان محمد عبيه.
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