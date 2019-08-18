شاهد.. العشرات يهجمن على جان يامان في ايطاليا!

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 08:43 صباحاً - احتشد عدد كبير من معجبات النجم التركي جان يامان امام احد الفنادق في ايطاليا منتظرين خروجه للاتقاط الصور معه.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر العشرات من معجبات جان يامان في باحة الفندق، وكأنها مظاهرة.
وكانت قد ترددت اخبار مؤخرا تفيد حصول خلاف بين بطلي مسلسل “الطائر المبكر” جان يامان وديميت اوزديمير أثناء رحلتهما الأخيرة في جزر المالديف، ما جعل علاقتهما تتوتر كثيراً، حتى أنهما لم يرجعا على متن طائرة واحدة من هذه الرحلة.
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