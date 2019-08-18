شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من زمان.. شاهد إعلان حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغير فى رأس البر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زمن الفن الجميل، مقولة نذكرها دائما، عند الحديث عن أى فنان ترك أثرا فى الفن العربى والمصرى، وانطلاقا من هذه المقولة نقدم للقارئ بوستر لإحدى حفلات زمن الفن الجميل، حيث كانت تلك البوسترات من أشهر وسائل الدعاية فى ذلك الوقت، فى حين كان التليفزيون غير منتشر، وكانت الدعاية تقتصر فقط على الراديو أو البوسترات الدعائية.

وخلال التقرير التالى ننشربوستر نادر لإحياء حفل غنائى فى 9 أغسطس 1961 برأس البر، للمطرب محرم فؤاد، ونجاة الصغيرة، والراقصة رجاء يوسف، والحفل بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وقدمت برنامج الحفل الفنانة سعاد حسنى.