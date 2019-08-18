شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواقف طريفة لـ خالد الصاوى على السوشيال ميديا آخرها تهنئة تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان خالد الصاوى جمهوره عددًا من المواقف الطريفة فى الفترة الماضية والتى يفاجئ بها متابعيه على السوشيال ميديا من خلال فيديوهات مع أحد النجوم أو مع أقاربه بالمنزل، وفى السطور التالية يرصد "الخليج 365 " أشهر فيديوهات مرحة للنجم خالد الصاوى.

خالد الصاوي مع تامر حسنى

هنأ الفنان خالد الصاوي تامر حسني بعيد ميلاد الـ 42 بطريقة ساخرة، وظهر خالد بالفيديو وهو يغمي عيناه بشارة حمراء ويرقص ويعني "هابي بيرث داي تو يو يا تيمو".

وكتب تامر على تعليق على الفيديو قائلا: "من الصديق الأخ المحترم الأصيل الفنان العسل خالد الصاوى كل سنة وأنت حبيب قلبى كل سنة وأنت أعظم ممثل فى التاريخ".

خالد الصاوي مع شقيقته الصغرى :

احتفل خالد الصاوي في فترة الماصية، بعيد ميلاد شقيقته الصغرى "دوللي"، في أجواء عائلية، ونشر الصاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يرقص ويغني على أغنية " انزل يا جميل في الساحة"، بصحبة شقيقته دوللي، وبجانبهما تورتة عيد الميلاد.

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خالد الصاوي مع الفيشاوي وقاسم في كواليس ولاد رزق 2

كما نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "ولاد رزق 2"، وظهر في الفيديو مع الفيشاوي، الفنان خالد الصاوي والفنان كريم قاسم وهما يغنون أغنية أجنبية من داخل سيارة، وعلق الفيشاوي:" شوية جنان مع شوية مرح".

خالد الصاوي يرقص أغنية "دى دي":

كما أيضا الفنان خالد الصاوى على صفحته على فيس بوك فيديو له وهو يقوم بالرقص بطريقة كوميدية ومرحة على اغنية " دى دى " للشاب خالد ، وعلق الصاوى على الفيديو وكتب "حبة مرح".