محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: وجهت المطربة مروة ناجي رسالة إلى جمهورها بالإسكندرية، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام". وكتب مروة: "لكل أهلى وحبايبى فى إسكندرية مستنياكم فى حفلتى بالمهرجان الصيفى بدار أوبرا إسكندرية "مسرح سيد درويش" يوم الجمعة الموافق 23/8 إن شاء الله" يذكر أن مروة طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها "حبيت من قلبي". الأغنية من كلمات وألحان محمد الرفاعى، وتوزيع عادل عايش، وميكس وماستر داخل ستوديوهات مترو بوليتان في لندن.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفلها بالمهرجان الصيفي.. مروة ناجي توجه رسالة لجمهورها بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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