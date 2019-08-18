محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
كشف النجم محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستجرام" عن دخول 4 من أغنياته نادي المائة مليون، وذلك ترويجًا لحفله المقبل بالساحل الشمالي.
ونشر رمضان صورة يكشف بها عدد مشاهدات أغنياته الأربع وهي "نمبر وان، مافيا، اللهو الخفي، الملك"على "يوتيوب"، وعلق: "أربع أغاني يتخطوا ال١٠٠ مليون مشاهدة في أقل من سنة.. أقوى حفلة في الساحل يوم ٢٣ أغسطس في جولف بورتو مارينا".
يذكر أن محمد رمضان تم تكريمه مؤخرًا في أمريكا من قبل مجلة إنيجما العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفله بالساحل.. محمد رمضان يعلن دخول 4 من أغنياته نادي المائة مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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