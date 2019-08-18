قبل حفله بالساحل.. محمد رمضان يعلن دخول 4 من أغنياته نادي المائة مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشف النجم محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستجرام" عن دخول 4 من أغنياته نادي المائة مليون، وذلك ترويجًا لحفله المقبل بالساحل الشمالي.

ونشر رمضان صورة يكشف بها عدد مشاهدات أغنياته الأربع وهي "نمبر وان، مافيا، اللهو الخفي، الملك"على "يوتيوب"، وعلق: "أربع أغاني يتخطوا ال١٠٠ مليون مشاهدة في أقل من سنة.. أقوى حفلة في الساحل يوم ٢٣ أغسطس في جولف بورتو مارينا".

يذكر أن محمد رمضان تم تكريمه مؤخرًا في أمريكا من قبل مجلة إنيجما العالمية.