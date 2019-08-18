محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر النجم اَسر ياسين، البوستر المبدئي لأحدث أفلامه "الشايب"، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام". وظهر اَسر وهو يقود دراجة بخارية، وعلق على البوستر: "صيف 2020". وكتب على البوستر عبارة "ولاد رزق- الشايب"، الفيلم من تأليف السيناريست صلاح الجهيني، ومن إخراج حسين المنباوي. ويظهر في فيلم الشايب بعض الشخصيات من فيلم "ولاد رزق" أبرزها سيد رجب في دور "صقر"، وكان آسر قد ظهر في المشهد الأخير من فيلم "ولاد رزق 2" وهو ينتظر خروج "صقر" من السجن، بعد القبض عليه في نهاية الجزء الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اَسر ياسين يطرح البوستر المبدئي لـ"الشايب" ويكشف عن موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.