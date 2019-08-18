تراند اليوم : أول ظهور لفنانة مصرية معتزلة مع أبنائها بعد اختفاء 20 سنة .. هكذا تغير شكلها...

عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للظهور مرة أخرى وذلك بعد 20 سنة من تركها للفن إذ تزوجت رجل أعمال خليجي عام 1998 وأقامت معه بلندن ومنذ ذلك الوقت لم تظهر.

ولكن عادت "جيهان" لتظهر رفقة أبنائها خلال حضورهم لمسرحية "الملك لير" التي يجري عرضها بمسرح كايرو فيستفال مول.

وحرصت "جيهان" على تهنئة الفخراني على نجاحه كما التقت بالفنانة هبة مجدي التي التقطت الصور التذكارية معها بالإضافة لأسرتها.

ومسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم.