شاهد.. كتلة نارية كبيرة تسقط شرق الجزائر

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 06:49 صباحاً - تداول مستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديوهات توثّق لسقوط “كتلة نارية كبيرة”، شوهدت في عدة ولايات بشرق البلاد، يُرجّح أنها نيزك.
وأشار مدونون ومغردون إلى أن النيزك سقط ليلة الجمعة إلى السبت بولايات ميلة وقسنطينة والبويرة شرق الجزائر، دون إحداث أي خسائر تذكر، لكنه خلّف هلعا لدى المواطنين الذين شاهدوا مروره فوق مناطق سكنية.
وقد اوضح منهندس فكلي، في تصريح لتلفزيون الشروق، ان الامر عادي جدا ولا يوجد اي داعي للقلق واصفا ما حدث بأنه اختراق شهاب للغلاف الجوي.
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