63 قتيل و100 جريح في تفجير استهدف عرسا غرب كابول

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 06:49 صباحاً - أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل وإصابة العشرات في انفجار استهدف صالة أعراس بالعاصمة كابول، مساء السبت، “الساعة 22.40 بالتوقيت المحلي.

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، في بيان، مساء السبت، أن “العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، وأن “الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس”.

وأفاد أحد شهود العيان لوكالة فرانس برس خلال اتصال هاتفي إنه شاهد طواقم الإسعاف تخلي العديد من الجثث من القاعة.

وقال محمد فرهق الذي كان من بين المدعوين لحفل الزفاف: “كنت في الجناح المخصص للنساء حين سمعت دوي انفجار ضخم في الجناح المخصّص للرجال”.

وأضاف “الجميع خرجوا يهرولون ويصرخون ويبكون. الدخان ملأ القاعة المخصصة للرجال وكلّ من فيها تقريبا سقطوا بين قتيل وجريح. مرّت ساعتان على التفجير وما زالت طواقم الإسعاف تخرج جثثاً من الداخل”.

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ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الاعتداء غير أن المتحدث باسم الحكومة فيروز بشاري قال إن “هذا الانفجار هو علامة واضحة على أن الإرهابيين لا يريدون رؤية الأفغان يعبرون عن فرحهم. لن تتمكنوا من إجبارهم على الخضوع من طريق قتلهم”.

وتتميز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالبا ما يناهز عدد الضيوف فيها المئات وأحيانا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وسبق أن استهدف متمردو حركة طالبان مرارا حفلات زفاف، كونها تعتبر أهدافا سهلة بسبب الحد الأدنى من الاحتياطات الأمنية التي تتخذ خلالها.

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي اختتمت فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان جولة ثامنة من المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يسمح لواشنطن بخفض عديد قواتها في أفغانستان، وفق ما أعلن الطرفان الإثنين.

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان في افغانستان، مشيراً إلى أنّ المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري “بشكل جيد جدا”.