حكم بحبس أحمد الفيشاوي شهرا لامتناعه عن سداد نفقة ابنته

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 06:49 صباحاً - أصدرت محكمة أسرة الخليفة قرارا بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة شهر؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنته “لينا” من طليقته “هند الحناوي” في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.

وكان شعبان سعيد، محامي طليقة أحمد الفيشاوي، أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها وذلك لامتناعه عن سداد نفقة ابنته “لينا” والمقدرة بـ234.600 جنيه.

كما تقدم محامي طليقة أحمد الفيشاوي، للمحكمة بحافظة مستندات تحوي تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافي دخل “الفيشاوي” في عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبًا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبيًّا عن عامي 2015 و2016.

وقدم أيضا التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقي عن دخل الفنان، واكتفت بعبارة “يعمل ممثلًا وحالته ميسورة”، فضلًا عن شهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها الفنان.

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وفي اول ظهور له بعد قرار حبسه نشر الفيشاوي صورة له مع زوجته، من داخل طائرة، أثناء عودتهما من رحلة في الخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ووعد أحمد الفيشاوي، جمهوره بأنه سيضاعف من مجهوده الفني 10 أضعاف، من أجل الحفاظ على إرث والده الراحل، الفنان فاروق الفيشاوي، والذي توفي في 25 يوليو/تموز، بعد صراع مع السرطان.