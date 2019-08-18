شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود لتصوير "العنكبوت" غدا الأحد بمشاركة منى زكى وظافر العابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد السقا لإستئناف تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" غدا الأحد، وذلك بعدما توقف تصوير الفيلم لقضاء أجازة عيد الأضحى لمدة أسبوع كامل، حيث صور السقا عدة مشاهد من فيلمه أعلى كوبرى إمبابة وكوبرى روض الفرج، وهو العمل الذى يعود به السقا للسينما بعد غياب عام ونصف منذ عرض فيلمه الأخير "هروب اضطرارى" .

ومن المقرر أن يصور السقا عدة مشاهد فى مدينة أكتوبر، بمشاركة النجمة منى زكى والنجم التونسى ظافر العابدين، والذى أنضم مؤخرا لفريق العمل، وتعد المشاهد الأولى لظافر، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار من الاثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الأستعانه بدوبلير.

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ومازال المخرج أحمد نادر جلال يبرم باقى التعاقدات، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وأرجأ باقى التعاقدات لحين الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى .

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.