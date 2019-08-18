تسريبات تكشف تتويج ميسي بجائزة الأفضل في أوروبا

ظهرت تسريبات جديدة تكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بموسم 2018-2019، والمقرر الإعلان عنها في حفل بإمارة موناكو الفرنسية يوم 29 أغسطس/آب الحالي.

وظهرت صورة مُسربة، نشرتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تتضمن قائمة بالأصوات التي مكّنت الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني من تصدر سباق التصويت بعدما حصد 252 نقطة.

وتُظهر التسريبات حصول الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، على 224 نقطة، ليأتي ثانيا في الترتيب، بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ثالثا بـ181 نقطة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن دخول ميسي ورونالدو وفان ديك القائمة النهائية للمرشحين، على أن يُعلن هوية الفائز خلال الحفل الذي سيقام في الأيام القليلة المقبلة.

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وإذا صحت هذه التسريبات فإن ميسي سيصبح أول مُتوج بالجائزة دون الفوز بلقب أوروبي، وذلك منذ استحداثها عام 2011، ليتساوى في عدد مرات التتويج بها مع رونالدو، الذي يملك الرقم القياسي بفوزه بها في 3 مناسبات.

وكان أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق توج بالجائزة في عام 2012 بعد أن أسهم في قيادة منتخب إسبانيا للتتويج بلقب اليورو آنذاك، رغم عدم تتويجه بدوري الأبطال مع "البلوجرانا".

ومن المتوقع أن يفتح تتويج ميسي بالجائزة الباب أمام جدل واسع وانتقادات عديدة، بسبب حرمان فان ديك أو أي من لاعبي ليفربول من الفوز بها، بعدما تُوج الفريق بلقب دوري الأبطال في الموسم المنصرم.

وفشل ميسي في مساعدة البارسا على الفوز باللقب، بعدما خرج فريقه على يد "الريدز" بعد هزيمة مذهلة في إياب نصف النهائي بنتيجة 0-4، كما خسر كأس ملك إسبانيا وفشل في التتويج مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا الذي توجت به البرازيل.



