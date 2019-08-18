شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد راشيل بروسنهان وأليكس بورستين بكواليس تصوير The Marvelous Mrs. Maisel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت أمس النجمة العالمية راشيل بروسنهان في نيويورك و ذلك من أجل مشاهد جديدة من مسلسلها " The Marvelous Mrs Maisel "، و شاركها بعض المشاهد النجمة العالمية أليكس بورستين و التي ظهرت و هي تحمل صندوق صغير .

وشوهدت الممثلة البالغة من العمر 29 عام والحائزة على جائزة Emmy و هي ترتدي فستان باحدي درجان اللون الاصفر و معطف باللون الاخضر .

يشارك راشيل بروسنهان في بطولة مسلسل " The Marvelous Mrs. Maisel " عدد من النجوم العالمين ، و من أبرزهم اليكس بورستين و توني شلهوب و مايكل زيجين وغيرهم .

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