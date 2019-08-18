شكرا لقرائتكم خبر عن كليب «حبيت من قلبى» لـ مروة ناجى يصل لـ 3 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "حبيت من قلبى" للمطربة مروة ناجى حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها 19 يوليو الماضي، وهى من كلمات وألحان محمد الرفاعى، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى لبنان تحت إدارة المخرج فادى حداد.

من ناحية أخرى تستعد مروة لإحياء حفلًا غنائياً يوم الأربعاء 21 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، وتصاحب النجمة مروة ناجى بالحفل الفرقة الموسيقية للمايسترو علاء ياسين.

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يذكر أن المطربة مروة ناجى هى نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice"، وخاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم"، مع خالد الصاوى.