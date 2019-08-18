كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 03:49 صباحاً - اعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن دعمها للفنان اللبناني علاء زلزلي بعد اطلاق البومه الجديد.

ونشرت سوزان نجم الدين، عبر حسابها على انستغرام، مقطع من اغنية “غرامك جنني” وعلقت قائلة: “ألف مبروك للصديق الغالي #نجم_الشباب #ملك_المسرح #علاء_زلزلي #غرامك_جنني ومنو للأعلى ياااااارب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تدعم صديقها علاء زلزلي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.