خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني بطرافة شديدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري خالد الصاوي بعيد ميلاد صديقه الفنان تامر حسني بطرافة شديدة.

الصاوي نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيه وهو يرتدي نظارة طريفة، وقام بغناء عدد كبير من أغاني أعياد الميلاد بطريقة طريفة جدا.

الفنان المصري أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “حبيبي يا تامر كل سنه و انت طيب”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره بشدة.

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الفنان تامر حسني أعاد نشر مقطع الفيديو على حسابه على “انستجرام”، وعبر عن سعادته الشديدة بهذا الفيديو، ووجه رسالة للصاوي، بقوله: “من الصديق الأخ المحترم الاصيل الفنان العسل.. خالد الصاوي كل سنه وانت حبيب قلبي كل سنه وانت اعظم ممثلين التاريخ”.

وكان تامر حسني قد احتفل بعيد ميلاده مع زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وعدد من أصدقائه من بينهم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.

بسمة هنأت زوجها بعيد ميلاده بقولها: « كل سنة وأنت حبيبي كل سنة وأنت ناجح كل سنة وأنت أحن زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولأولادنا ولكل أهلك وجمهورك الكبير اللي بيحبك».