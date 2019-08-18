بلقيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها بين أحضان الطبيعة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد ميلاد زوجها، رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وذلك خلال أجازة الزوجين في جزر إيطاليا.

بلقيس شاركت متابعيها بصورة رومانسية خاصة، ظهرت فيها تحتضن زوجها خلال استمتاعهما بنزهة ممتعة بين أحضان الطبيعة الخلابة، وكتبت معلقة عليها: «كل عام وأنت في قلبي.. عيد ميلاد سعيد حبي»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لزوجها النجاح والتوفيق، وللزوجين حياة مليئة بالسعادة والحب.

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يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في كليب أغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «لا تعليق» من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم، مكس وماستر طيف عادل.