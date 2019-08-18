أحلام تهدي أغنية لفجر السعيد في حفلها بالسعودية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفل غنائي حاشد في افتتاح فعاليات موسم «السودة»، وذلك على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في مدينة أبها السعودية.
الفنانة الإماراتية حرصت خلال حفلها على إهداء أغنية لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي تمر بحالة صحية حرجة وسافرت للعلاج بالخارج.
أحلام أهدت فجر أغنية “يلازمني خيالك”، وعلقت قائلة: “هي دائماً معي وبجانبي، واليوم كرسيها فاضي، وهذه الأغنية أهديها لها، وأدعو لها بالشفاء، أفتقدها كثيراً، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتشاركنا بالحفلات القادمة”.
الفنانة الإماراتية أبهرت الحضور بمجرد صعودها على المسرح، حيث تألقت بفستان طويل شديد الأناقة، أبرز رشاقتها، وفقدانها للكثير من وزنها الزائد، متزينة بعقد ماسي ضاعف بريق طلّتها.
وأطربت أحلام الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، كما فاجأتهم بمشاركة فرقة تراثية جنوية الرقص على المسرح وسط تصفيق حاد، وفي لفتة إنسانية منها، طلبت أحلام من الحضور الوقوف دقيقة صمت على روح الفنان الراحل طلال مداح، وقدمت له أغنية «قولوا للغالي قولوله».
وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد نقلت إلى لندن في رحلة علاج، وذلك بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام على مرافقتها.
أحلام كشفت تطورات الحالة الصحية لفجر، مؤكدة أنها تتعافى ببطء، لافتة إلى أنها فخورة بها لأنها امرأة قوية وستتغلب على مرضها.
يذكر أن فجر السعيد كانت قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.
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