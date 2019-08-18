فيديا بالان ترد على شائعات الحمل المتكرر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

صنعت نجمة بوليوود فيديا بالان Vidya Balan بصمتها في صناعة السينما، ليس من خلال شخصيتها بل من خلال التمثيل.

ولا شك أيضا أن العمر الفني لفيديا قصير، لكنها قدمت العديد من الأفلام الناجحة وكذلك عملت مع جميع النجوم الكبار في هذه الصناعة، في الوقت نفسه، ظهرت شائعات عن حملها عدة مرات منذ زواجها. الآن هذه المرة كشفت فيديا بالان حقيقة هذا الحمل.

هذه الأيام ، فيديا مشغولة جدًا بالترويج لفيلمها الجديد “Mission Mangal” ، كما أنها تشارك في العديد من المقابلات التلفزيونية الصحفية للفيلم نفسه.

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في الآونة الأخيرة ، أثناء الترويج للفيلم ، عندما سُئلت عن أخبار حملها المتكرر منذ 3 سنوات ماضية؟ بدأت فيديا تضحك عند سماع السؤال وقالت: “لقد استمعت إلى هذه الأخبار لمدة 3 سنوات وليس 7 سنوات، منذ أن تزوجت”.

وفي حديثها عن شائعات الحمل، قالت فيديا: “لست حاملاً بعد ولا أشعر بالخجل لأن بطني ليست منتفخة، أو أنني قليلة النحافة، حتى أنني عندما أرتدي أي نوع من اللباس، فيشعر الجميع أنني حامل ، ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك ، لقد سمعت أولاً عن شائعة الحمل، عندما كنت في الشهر الأول “.

ذكرت فيديا أيضًا العديد من الأشياء المتعلقة بحياتها في الترويج لفيلمها “Mission Mangal”، وتحدثت عن كفاحها ، قالت: “كنت جديدة في صناعة السينما ولم يكن لدي أي خلفية سينمائية، في ذلك الوقت ، لم أفهم تمامًا ما يجب أن أفعله لكي أصبح ممثلة. لكن كنت أحلم أن أصبح ممثلة جيدة ، وكنت أخاف من عائلتي لكنهم دعموني في ذلك الوقت “.