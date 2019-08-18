ابنة الفنانة تولاي هارون تخطف الأنظار بجمالها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية تولاي هارون، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لها برفقة ابنتها نتالي.

وعلقت تولاي هارون، على صورة ابنتها قائلة: “يا فرحة قلبي انتي يا نتولة”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها.

وقالت نتالي في تصريحات صحفية سابقة إن والدتها شجعتها على العمل في مجال الرسم والتصميم، وأكدت أنها ساعدتها على مواصلة العمل من أجل تحقيق حلمها.

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وقالت الأم إن ابنتها هي “دلولتها” وإنها تحب الأزياء والجمال، وتابعت: “هي بنظري ملكة جمال وطفلتي”.

وكانت الفنانة تولاي هارون احتفلت أخيراً بتخرج ابنها ليوناردو، فنشرت صورة تجمعهما. وعلقت: “الحمد لله يا ربي… هذا اليوم كنت أنتظره منذ زمن… فرحتي بك كبيرة يا ماما… الآن بدأت الحياة العملية بالنسبة لك… ربي يسعدك وشوفك بالعلالي بحبك ماما”.

يذكر أن الفنانة السورية تولاي هارون، هي شقيقة الفنانة الراحلة دينا هارون، والتي رحلت عن عالمنا العام الماضي بعد خضوعها لجراحة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بسوريا وشكل خبر وفاتها صدمة كبيرة لجمهورها والنجوم سوريا.