هيثم شاكر يكشف سر إخفاء مرضه عن الجمهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هيثم شاكر، سر إخفائه تفاصيل إصابته بالسرطان عن الجمهور وغيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات.

وقال في تصريحات صحفية، إنه لم يكن يرغب في البوح بتفاصيل تلك المحنة، التي اختبر الله بها صبره.

وأضاف أنه اضطر لإعلان التفاصيل، في أعقاب الاتهامات التي طالته بشأن غيابه عن الساحة الفنية، إذ رأى البعض أن الأمر يعود إلى كسله وعدم اهتمامه بالوجود مع جمهوره.

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وتابع، أنه انتظر حتى يحقق ألبومه النجاح المطلوب، لكي لا يتهم بادعاء المرض، لكسب تعاطف الجمهور، مشدداً على أنه لا يريد تذكر تلك الفترة القاسية التي عاشها حتى استطاع هزيمة هذا المرض اللعين.

وكان هيثم شاكر، قد قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “وقال في منشوره: “من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد “معرفة قديمة”..الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم..شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم..شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم”.

وأضاف: “عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير..5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد..ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل اشتغل على أعمال تليق بقيمتكم..بشكركم جميعا..الحمد لله