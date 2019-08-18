جنات تشوّق جمهورها بأول صورة لمولودتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شوّقت الفنانة المغربية جنات جمهورها بشرها أول صورة تجمعها بابنتها، والتي تحمل نفس اسمها “جنات”.

جنات ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحمل مولودتها على ذراعها، لكنها حرصت على إخفا معالم وجهها.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “وحشتوني انا وجنات الصغيرة #jannat_mahid #جنات_مهيد”.

وكانت الفنانة المغربية جنات قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، وذلك مساء الجمعة 3 مايو، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.

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جنات نشرت صورة من أجواء الاحتفال بقدوم مولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب على أح الجدران اسم ابنتها “جنات”.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه ( جنات )بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم”.

وأحيت جنات مؤخرا حفلا غنائيا ضخما، في أول ظهور لها عقب الولادة وعودتها لممارسة أنشطتها الفنية، وذلك داخل فندق ماريوت الزمالك.

وقد أقيم الحفل بمناسبة إطلاق هواتف “هونر ٢٠ ” Honor 20 pro و Honor20 و Honor 20 lite، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع، بالإضافة إلى عملاء الشركة وخبراء الهواتف الذكية.