مايا دياب عروس على المسرح في سوريا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية مايا دياب في ثاني حفلاته بسوريا لهذا العام، حيث احيت الفنانة سهرة صاخبة في فندف فرنسيس بمنطقة وادي النصارى.

مايا اشعلت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الحضور، كما سرقت الأنظار بطلّة مختلفة ارتدت فيها فستان أبيض شديد الأناقة، جسد قوامها بشكل جذاب، حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

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وفي تعليق على صورة استعراضية لإطلالتها، وصفت الفنانة نفسها بعروس سوريا، حيث كتبت: «شعرت كعروس الليلة الماضية بفستان ملئ بالجمال والسحر»، حيث تنافس فانز النجمة اللبنانية في التغزل بجمال وأناقة إطلالتها، مؤكدين أنها ضاعفت سحر الفستان بأنوثتها.

من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يابا يابا»، من ألحان وتوزيع مودى منير، وكلمات الشاعر الغنائى مؤمن راجح، وإخراج الكليب لكريستيل يونس.

يُذكر أن مايا دياب تستعد لاحياء حفل غنائي سوم 29 أغسطس المقبل في فندق ديفان بمدينة أربيل.