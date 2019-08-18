أمينة تنشر صورتها مع نجل شقيقتها الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت المطربة المصرية أمينةجمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أمينة ظهرت في الصورة مع نجل شقيقتها الراحلة، وعلقت قائلة: «فهد حبيب خالتو ربنا يقدرنى واقدر اسعدك انت وأخوك مهما عملت معاكو مش هقدر أرد جزء من اللى أمكم عملته معايا الله يرحمها معلش حبيبى هى دى الحياه يابني».

المطربة المصرية تلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور وزملائها الفنانين الذين تمنوا لها الخير وأن يقويها الله على مسئوليتها ومنهم الفنانة مي كساب والفنانة بدرية طلبة.

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مي كساب وصفت أمينة بأنها جدعة ومتحملة للمسئولية، ووجهت إليها أمينة رسالة شكر من خلال حسابها الخاص.

وكانت أمينة أعلنت عن وفاة شقيقتها وذلك في 9 من شهر يوليو الماضي، وكتبت عبر حسابها الخاص: «أختي ونور عنيا أمي وأبويا ماتوا وأنت اليوم أختي عزة في ذمة الله».

وتداول الجمهور صورة لشقيقة أمينة أثناء أداء العمرة، ولاحظوا الشبه الكبير بينهما، حيث أن لهما نفس الملامح.